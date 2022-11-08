Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром несколько снижаются, поскольку надежды инвесторов на ослабление коронавирусных ограничений в Китае пропали. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментариев аналитика.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,29%, до 97,64 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 91,46 доллара.

Во вторник оптимизм нефтяных инвесторов по поводу снятия коронавирусных ограничений в Китае ослаб, поскольку на выходных местные власти заявили о намерениях продолжать политику "нулевого ковида".

"Нефтяные рынки вчера оказались в некотором замешательстве, так как "бычьи" настроения, связанные с возможным возобновлением работы в Китае, зашли в тупик", — сказал агентству Блумберг управляющий директор брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер (James Whistler).

Тем не менее, по словам эксперта, фундаментальные факторы по-прежнему указывают на возможное ралли. К таким факторам аналитик отнес сокращение добычи ОПЕК+ и надвигающиеся санкции по отношению к нефти из РФ, которые могут вернуть стоимость нефти марки Brent выше 100 долларов за баррель.