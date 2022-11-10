Нефть подешевела на новостях о вспышке коронавируса в Китае

Мировые цены на нефть в четверг символически снижаются после новостей о новой вспышке коронавируса в Китае. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% — до 92,59 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 85,77 доллара.

Агентство Блумберг со ссылкой на заявление правительства Китая сообщило, что мегаполис Чунцин, в котором проживает более 32 миллионов человек, борется с самой серьезной вспышкой коронавируса более чем за год: число случаев заболевания выросло до 753 в среду с всего девяти в начале месяца. Глава Коммунистической партии города Чэнь Миньэр сказал, что ситуация с коронавирусом очень серьезная, и контроль над ней является главным приоритетом.

"Нефтетрейдеры оказались не в своей тарелке после того, как в Китае поддержали идею возобновления ограничительных мер в стране. Ухудшение перспектив Китая возвращает рецессию на передний план", — сказал агентству Блумберг управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать данные минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти за неделю на 3,9 миллиона баррелей. Рост стал максимальным с июля 2021 года.