Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан меморандум о технической поддержке развития электроэнергетического сектора.

Об этом, как сообщает Trend, написал в четверг в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Это сотрудничество, нацеленное на низкоуглеродное и устойчивое развитие, будет способствовать развитию "зеленой" энергии, повышению эффективности электростанций и сокращению выбросов CO2", - говорится в публикации.