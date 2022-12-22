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Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)

Энергетика Материалы 22 декабря 2022 14:23 (UTC +04:00)
Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Между министерством энергетики Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан меморандум о технической поддержке развития электроэнергетического сектора.

Об этом, как сообщает Trend, написал в четверг в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Это сотрудничество, нацеленное на низкоуглеродное и устойчивое развитие, будет способствовать развитию "зеленой" энергии, повышению эффективности электростанций и сокращению выбросов CO2", - говорится в публикации.

Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)
Минэнерго Азербайджана и ЕБРР подписали меморандум (ФОТО)
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