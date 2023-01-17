Выбросы в атмосферу должны быть снижены во многих отраслях - президент Occidental Petroleum

БАКУ /Trend/ - Необходимо снизить выбросы в атмосферу не только в нефтегазовой сфере, а во многих отраслях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала президент и главный исполнительный директор американской нефтяной компании Occidental Petroleum Вики Холлуб в ходе обсуждений на тему «Освоение новой энергетической экономики» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Мы должны бороться с выбросами. Мы добились важных успехов в снижении выбросов метана в отрасли. Это стало результатом согласованных усилий многих компаний и стран», — сказала она.

Холлуб отметила, что возобновляемые источники энергии имеют решающее значение.

«Нам нужна энергия, чтобы обеспечить работу нашего оборудования. Мы начинаем переход на использование возобновляемых источников энергии. Но мы знаем, что нам нужно не только снизить выбросы от наших нефтегазовых операций, но и во многих отраслях промышленности. Нефтегазовая промышленность всегда подвергается критике. Но реальность такова, что многие продукты, которые мы используем, производятся из нефти и газа. Таким образом, просто обеспечить развитие сферы ветряной и солнечной энергии не является ответом на все вызовы. То, что мы делаем, поможет переходу нашей отрасли к «чистой» энергии. Здесь речь идет о более жестком подходе в вопросе улавливания углерода. Если мы не сможем уменьшить углекислый газ, который уже находится в атмосфере, у нас будет много проблем», — добавила она.

Twitter: @Lyaman_Zeyn