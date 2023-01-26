ЕБРР готов рассмотреть финансирование расширения мощности Южного газового коридора - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов рассмотреть финансирование расширения мощности Южного газового коридора.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

Он отметил, что ЕБРР и Азербайджан имеют большой опыт в области двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Южного газового коридора.

"В настоящее время проводится исследование рынка для этого проекта, и если будет принято решение о расширении, мы будем рады совместно с международными партнерами рассмотреть финансирование в соответствии с нашими требованиями к газовым проектам Азербайджана. Нам также необходимо, чтобы проект соответствовал целям Парижского соглашения и подходу банка к использованию ископаемых видов топлива", - сказал Патроне.

Отметим, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Напомним, что 18 июля 2022 года между Азербайджаном и ЕС достигнуто соглашение по удвоению экспорта газа в Европу к 2027 году, что требует расширения пропускной способности инфраструктуры. Ранее ЕБРР также поддержал строительство трубопроводов TANAP и TAP.