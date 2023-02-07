ЕБРР о возможности финансирования расширения Южного газового коридора

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит возможность финансирования расширения Южного газового коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказала журналистам во вторник глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова в кулуарах мероприятия, посвященного запуску проекта IT Hub Azerbaijan в Баку.

«В настоящее время правительство Азербайджана ведет переговоры с руководством банка. Ждем результатов диагностики проекта. Итак, сначала нам необходимо получить диагностику проекта, и когда она будет доступна, ЕБРР рассмотрит возможность финансирования или участия в финансировании Южного газового коридора», — пояснила Махмудова.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу через Южный газовый коридор началась 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию. В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия договорились об увеличении объёмов поставок газа в Европу с 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.