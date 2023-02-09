Словакия готова адаптировать свою инфраструктуру для импорта газа из Азербайджана - министертство экономики

БАКУ/Trend/ - Словакия готова приспособить существующую инфраструктуру для импорта газа из Азербайджана, сообщили Trend в министерстве экономики Словакии.

"Словацкий оператор системы передачи при поддержке правительства готовит проект коридора для импорта азербайджанского газа для повышения надежности поставок в регионе Юго-Восточной Европы. Первоначальная идея (бывший проект Eastring) заключалась в разработке маршрута, позволяющего импортировать в Европу 20 миллиардов кубометров нероссийского газа. Эта идея получила дальнейшее развитие и было решено незамедлительно обеспечить импорт 5 миллиардов кубометров газа в год с лишь незначительной корректировкой используемой в настоящее время инфраструктуры в сотрудничестве с операторами системы передачи Венгрии, Румынии и Болгарии", - сказали в ведомстве.

В словацком министерстве заявили, что на фоне нынешней геополитической ситуации эта идея приобрела большее значение.

"Это [намерения об увеличении поставок газа из Азербайджана] было подтверждено подписанием Меморандума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики между Европейской комиссией и Азербайджаном в июле 2022 года, который предусматривает удвоение мощности Южного газового коридора для обеспечения поставки не менее 20 миллиардов кубометров в год в ЕС к 2027 году. Это будет способствовать достижению целей диверсификации в рамках плана REPowerEU и поможет Европе избавиться от зависимости от российского газа. В соответствии с Меморандумом между ЕС и Азербайджаном, Словакия и другие страны готовы скорректировать существующую инфраструктуру экономически эффективным способом, чтобы обеспечить поставку дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу", - сказали в министерстве экономики Словакии.

Отметим, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия ранее обратились к Европейской комиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов. Румыния и Болгария уже получают природный газ из Азербайджана.

Транспортировка азербайджанского газа в Европу через Южный газовый коридор началась 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

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