Для пересмотра «зеленой» стратегии SOCAR привлекла международные консалтинговые компании

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) привлекла международные консалтинговые компании для пересмотра «зеленой» стратегии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал представитель SOCAR Теймур Гулиев на панельной дискуссии «Зеленый водород: состояние дел и применение в Азербайджане» в ходе семинара «Зеленый водород - путь к декарбонизации».

Он отметил, что этот процесс завершится в течении шести месяцев.

«Пересмотр стратегии охватывает работы по низкому уровню выбросов углерода и сокращение выбросов парниковых газов», - сказал он.

Гулиев отметил, что Европа возлагает большие надежды на водород и анализ рынка показывает, что их потребность в водороде будут увеличиваться.

«Ожидается, что к 2030 году потребность в водороде составит 20 миллионов тонн, 10 миллионов тонн из которых будет производиться в Европе, 10 импортироваться»,- сказал он.

Новость обновляется