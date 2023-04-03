ЕС нуждается в установлении более современных правил в двусторонних экономических отношениях с Азербайджаном – Еврокомиссия

БАКУ/Trend/ - ЕС нуждается в установлении более современных правил в двусторонних экономических отношениях с Азербайджаном, сказала в понедельник Trend официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана, на долю которого приходится около 44,8 процента от общего объема торговли товарами страны, что выше, чем у Турции (13,7 процента), России (8,8 процента) или Китая (5,3 процента)", - сказала Гарсия.

Она отметила, что между ЕС и Азербайджаном налажены прочные торговые отношения. Общий объем двусторонней торговли значительно вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом - более чем на 120 процентов, с примерно 15 миллиардов до 33 миллиардов евро.

"Однако рост в основном произошел в сфере энергоносителей. Большая часть торгового потенциала между ЕС и Азербайджаном еще предстоит реализовать.

Для этого нам необходимо обновить наше двустороннее соглашение, включив в экономические отношения более современные положения. Мы считаем, что эти положения должны включать правила касательно государственных закупок, услуг, конкуренции, энергетики и сырья, а также торговли и устойчивого развития. Это могло бы стать основой для более глубокого взаимодействия между сторонами и диверсификации и интенсификации торговых и инвестиционных потоков", — пояснила представитель Еврокомиссии.

Twitter: @Lyaman_Zeyn