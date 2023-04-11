Спрогнозирована выручка Азербайджана от экспорта водорода в ЕС

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может эффективно и рентабельно транспортировать водород в Европу.

Об этом сказал Trend Владимир Рогов, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG).

"В Азербайджане мы видим уникальное сочетание всех составляющих, необходимых для развития водородного сектора. Есть природные ресурсы, есть инфраструктура и есть потребитель. И все это в компактном регионе. Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана чрезвычайно высок, что позволяет обеспечить важное конкурентное преимущество, а именно низкую себестоимость производства зеленого водорода. Так, согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с югом Италии и почти в 1,5 раза превосходит Германию, а потенциал ветряной энергетики на Абшеронском полуострове сравним с шельфовыми районами Северного моря", - сказал он.

Владимир Рогов отметил, что с точки зрения выручки, страна может получать порядка 230-500 млн долл. США в год с учетом ожидаемой цены на водород в Европе около 5,8 $/кг (почти двухкратное сокращение c текущих ± 11).

"Таким образом, полная себестоимость зеленого водорода при поставке через трубу может показать высокую конкурентоспособность и гарантировать существенную маржу. Азербайджан может эффективно и рентабельно транспортировать водород, до 10-15% от потока, по существующим сетям газопроводов в Европу, особенно по сравнению с экспортом из стран Африки к югу от Сахары или крайне неэффективной транспортировкой сжиженного водорода из-за рубежа", - добавил эксперт.

По словам Рогова, новые трубопроводы имеет смысл строить сразу с расчетом на будущие объемы спроса на водород.

"К примеру, при объеме прокачки по ТАР в 11 млрд м3 в год потенциал транспортировки водорода из Азербайджана – 40-85 тыс. т. в год (5-10% от объема газа). Это составит всего лишь 2-4% от прогнозируемого в 2030 году спроса на водород в Италии (2,3 млн т)", - пояснил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn