Стоимость нефти снижается на сомнениях в отношении перспектив спроса

Мировые цены на нефть в среду утром несколько опускаются, таким образом рынки оценивают перспективы спроса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торговых площадок и комментарий аналитика.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,27%, до 84,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 80,7 доллара.

"Цены на нефть остаются в целом внутри определенного диапазона. По-видимому, все еще существуют некоторые опасения относительно перспектив более широкого спроса", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

На нефтяной рынок также влияет ситуация на финансовом. В ближайшее время пройдут новые заседания крупнейших мировых регуляторов, и инвесторы будут оценивать перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики. Учётные ставки начали подниматься в прошлом году в рамках борьбы с инфляцией. Помимо разговоров о "рецессии" это также снижает приток новых дешёвых денег на рынки.

Тем временем, согласно оценке Американского института нефти (API), коммерческие запасы этого сырья в США за неделю по 14 апреля сократились на 2,7 миллиона баррелей. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны в среду вечером. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 1,1 миллиона баррелей.