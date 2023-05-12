SOCAR Türkiye планирует в 2024 г. приостановку работы НПЗ STAR для техобслуживания

ИЗМИР /Trend/ - SOCAR Türkiye планирует в 2024 году приостановить работу нефтеперерабатывающего завода STAR для технического обслуживания.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции временно исполняющий обязанности генерального директора SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

По его словам, работа НПЗ будет приостановлена впервые после ввода в эксплуатацию и в первую очередь будут проведены плановые профилактические работы.

«В результате предпринимаемых на сегодняшний день мер частоту остановки завода планируем увеличить с четырех до пяти лет. Этим мы сможем сэкономить до 40 миллионов долларов», - сказал он.

Напомним, что инвестиционная стоимость нефтеперерабатывающего завода STAR составляет 6,3 миллиарда долларов. Около 3,3 миллиарда долларов из стоимости проекта были покрыты за счет кредитов.