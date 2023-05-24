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Европа направила более 595 млн евро на импорт азербайджанского газа

Энергетика Материалы 24 мая 2023 07:40 (UTC +04:00)
Европа направила более 595 млн евро на импорт азербайджанского газа

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - В марте 2023 года Азербайджан поставил в Европу 611,8 миллиона кубометров природного газа, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Согласно данным Eurostat, стоимость экспорта за отчетный период составила 595 988 162 евро.

Отметим, что в первом квартале 2023 года добыча газа в Азербайджане увеличилась на три процента, до 12,2 миллиарда кубометров. Свыше половины, или 6,5 миллиарда кубометров природного газа страна экспортировала на внешние рынки.

С января по март 2023 года Азербайджан экспортировал природный газ в Европу (2,9 миллиарда кубометров), Турцию (2,7 миллиарда кубометров) и Грузию (0,9 миллиарда кубометров). За отчетный период по Трансанатолийскому газопроводу в Турцию было экспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

Twitter: @Lyaman_Zeyn

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