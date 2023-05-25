В Шуше проводится работа по тестированию подстанций мощностью 35 кВтч

ШУША /Trend/ - В Шуше ведутся работы по тестированию подстанций мощностью 35 кВтч.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в четверг на 66-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, такие типы подстанций, согласно мировой практике, являются самыми эффективными и безопасными.

«По завершении тестирования этого вида подстанций мы планируем ввод в эксплуатацию аналогичных подстанций по всей территории Азербайджана», - сказал он.

С другой стороны, по словам Солтанова, в Карабахе ведутся работы по созданию источников возобновляемой энергии.

«Считаю, что опыт создания энергетической инфраструктуры в Карабахе станет образцом создания такой безопасной технологии в Нахчыване, а также на других территориях страны», - добавил он.