Азербайджан работает над вопросами переработки бытовых отходов - министр

БАКУ /Trend/ - Переход на "зеленую" экономику в условиях кризиса и нынешних реалий является приоритетным направлением развивающихся стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе общественного заседания на тему "Зеленая" энергия и чистая окружающая среда: перспективы развития бизнеса".

По его словам, сегодня в мире наблюдается стремительный переход к "зеленым" технологиям, переработке отходов, реализуются проекты по декарбонизации.

«Мы в Азербайджане сотрудничаем с ведущими мировыми компаниями в области перехода на "зеленую" экономику и "зеленую" энергетику. Хочу подчеркнуть, что эта трансформация обеспечивает устойчивость экономического роста, а также инвестпривлекательность страны», - сказал он.

Бабаев отметил, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в области солнечной и ветряной энергетики.

«Сегодня мы как на местном уровне, так и в партнерстве с международными компаниями работаем над реализацией источников возобновляемой энергии, а также биопереработки и повторного использования бытовых отходов. Сегодня в Азербайджане функционируют десятки компаний, которые производят различную продукцию из биоотходов, экспортируют ее на внешние рынки», - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в нынешнем году в Азербайджане, в том числе и на освобожденных территориях, планируется посадка более трех миллионов деревьев.

«Мы также работаем в области эффективного управления водными ресурсами. Здесь, в частности, речь идет как о питьевой воде, так и технической, ирригационной. Мы работаем над созданием правового регулирования повторного использования воды», - сказал Бабаев.

Он также отметил, что на освобожденных территориях планируется создание "зеленой" зоны.

«Разрушения в Карабахе в период армянской оккупации нанесли огромный ущерб природе, природным ресурсам. Мы считаем важной работу над восстановлением как самих территорий, так и природы в партнерстве с игроками частного сектора», - добавил он.