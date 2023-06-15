Пакистан и Азербайджан подпишут соглашение о поставках СПГ (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Пакистан и Азербайджан сегодня подпишут соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), сообщил Trend информированный источник.

Экономический координационный комитет Кабинета министров Пакистана в среду одобрил рамочное соглашение с Азербайджаном об импорте СПГ. Таким образом, государственной компании Pakistan LNG Ltd (PLL) разрешено заключить предложенное рамочное соглашение с SOCAR Trading на межправительственной основе.

Экономический координационный комитет поручил министерству нефти определить потребности Пакистана в СПГ не менее чем за три месяца.

Соглашение будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на один год. В соответствии с этим SOCAR будет предлагать одну партию СПГ в месяц за 45 дней до начала доставки, и каждое предложение будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL примет или не примет предложение. Цена на СПГ будет предложена SOCAR компании PLL в долларах США.

Отметим, что сегодня SOCAR покупает и продает СПГ в рамках весьма широкой географии, включая бассейн Средиземного моря, Азию и другие регионы. СПГ закупается у третьих сторон. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого выхода к мировому океану.

Twitter: @Lyaman_Zeyn