Стоимость азербайджанской нефти составила почти $79

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 июня повысилась на 0,82 доллара и составила 78,58 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,79 доллара, составив 77,12 доллара за баррель.

В свою очередь стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,81 доллара, составив 53,59 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 июня повысилась на 0,75 доллара и составила 75,26 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 июня составляет 1,7 AZN/1 USD.