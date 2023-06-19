БАКУ /Trend/ - Японские технологии могут быть применены для декарбонизации в Азербайджане, сказали в ответ на запрос Trend в Японском банке международного сотрудничества (JBIC), который недавно подписал меморандум о взаимопонимании с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"В соответствии с меморандумом о взаимопонимании SOCAR и JBIC договорились укреплять сотрудничество путем обмена информацией о внедрении технологий с низким содержанием углерода, включая, помимо прочего, технологии улавливания и хранения углекислого газа (CCS) и улавливания, полезного использования и хранения углекислого газа (CCUS), а также по проектам, связанным с водородом, аммиаком и т.д.", - сказали в JBIC.

В банке сказали, что в меморандуме о взаимопонимании не указано конкретных проектов или инициатив, но цель состоит в том, чтобы способствовать сотрудничеству между SOCAR и японскими компаниями в декарбонизации.

"Являясь японским финансовым институтом, JBIC стремится ускорить структурирование проектов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между SOCAR и японскими компаниями и созданию обезуглероженного общества. В связи с этим такие технологии, как CCS, CCUS, водород и аммиак, могут стать одной из областей, в которых опыт и/или технологии японских компаний могут быть внедрены в процессе декарбонизации в Азербайджане", - пояснили в JBIC.

Отметим, что Азербайджан сотрудничает с ведущими мировыми компаниями в области перехода к "зеленой" экономике и "зеленой" энергетике.

Страна обладает огромным потенциалом в области солнечной и ветровой энергетики и работает над внедрением возобновляемых источников энергии, а также биопереработкой и повторным использованием бытовых отходов, как на местном уровне, так и в партнерстве с международными компаниями. Сегодня в Азербайджане действуют десятки компаний, которые производят различную продукцию из биоотходов и экспортируют ее.

Twitter: @Lyaman_Zeyn