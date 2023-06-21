Словения видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в области ВИЭ – министерство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Словения видит большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор департамента по энергетике министерства инфраструктуры Словении Хинко Солинк.

"В Словении мы сейчас особенно сосредоточены на продвижении производства солнечной энергии, где мы видим наибольший потенциал. Однако мы также рассматриваем проекты с использованием ветровой, гидро-, геотермальной энергии и биомассы, а также производство водорода из альтернативных источников энергии и производство биогаза", - сказал он.

Солинк отметил, что Словения поддерживает усилия по укреплению диверсификации энергетических источников ЕС.

"Учитывая наше партнерство в энергетической сфере в рамках программы Восточного партнерства, мы особенно приветствуем расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергоснабжения. Словения приветствует любой проект, соответствующий законодательству ЕС и способствующий повышению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии. Чем больше поставщиков на рынке, тем больше конкуренция и, следовательно, больше поставок природного газа для конечного потребителя", - добавил он.

Хинко Солинк отметил, что Словения поддерживает диверсификацию поставщиков природного газа с тем, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива.

"Потенциальным альтернативным источником является также Азербайджан. В этом отношении мы видим Южный газовый коридор как великолепную возможность для укрепления сотрудничества в области энергетики между ЕС и Азербайджаном", - сказал он.

Транспортировка азербайджанского газа по Южному газовому коридору в Европу началась 31 декабря 2020 года. Газ поставляется из региона Каспийского моря в страны Европы через Грузию и Турцию.

Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов против прогнозируемых 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты на проект ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

В июле 2022 года Азербайджан и ЕС договорились увеличить объем поставок газа по Южному газовому коридору с нынешних 10 миллиардов кубометров до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

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