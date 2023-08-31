Греция увеличила импорт газа из Азербайджана - Данные от ЕС

БАКУ /Trend/ - С января по июнь 2023 года Греция импортировала из Азербайджана 1,020 миллиарда кубометров газа, сообщили Trend в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Импорт в июне составил 174,6 миллиона кубических метров по сравнению со 163 миллионами кубических метров в мае, показав рост на 7,1 процента в месячном исчислении.

Общая сумма расходов Греции на закупку природного газа из Азербайджана составила 523,8 миллиона евро за первые шесть месяцев 2023 года.

В июне было потрачено более 58 миллионов евро против 68,8 миллиона евро в мае (снижение на 15,7 процента).

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, за январь-июнь 2023 года в стране добыто 24,1 миллиарда кубометров природного газа.

За этот период объём продажи азербайджанского газа составил 12 миллиардов кубометров, что на 7,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне в Турцию было экспортировано около 5 миллиардов кубометров газа, в Европу - 5,7 миллиарда кубометров, в Грузию - 1,3 миллиарда кубометров. Следует отметить, что за этот период по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) в Турцию было экспортировано более 2,8 миллиарда кубометров газа.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является последним участком Южного газового коридора. Его мощность составляет 10 миллиардов кубических метров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубических метров в год.

X: @Lyaman_Zeyn