Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 11 сентября снизилась на 0,33 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 96,73 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,32 доллара до 95,84 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара, составив 77,78 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 11 сентября понизилась на 0,38 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 92,02 доллара за баррель.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/1 USD.