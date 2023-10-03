Обнародован объем электроэнергии, выработанной ГЭС "Суговушан"

БАКУ /Trend/ - С начала возобновления работы и по первое октября 2023 года на малых гидроэлектростанциях деривационного типа "Суговушан-1" и "Суговушан-2" на реке Тертер выработано в общей сложности 21,8 миллиона кВтч электроэнергии, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, 3 октября 2021 года состоялось открытие этих станций.

Отметим, что "Суговушан-1" состоит из 3 гидроагрегатов общей мощностью 4,8 МВт и каждый мощностью 1,6 МВт, а "Суговушан-2" - из 3 гидроагрегатов общей мощностью 3 МВт, каждый мощностью 1 МВт.

Напомним, что Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 154,2 миллиона киловатт-часов в январе-августе 2023 года. В частности, выработка электроэнергии в Азербайджане в январе - августе текущего года составила 19,245 миллиарда киловатт-часов.

В отчетном периоде 2023 года экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,53 миллиарда киловатт-часов, в то время как импорт составил 169,3 миллиона киловатт-часов.

Напомним, что в 2022 году в стране было произведено более 28,988 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 4 процента больше в годовом исчислении. На экспорт пришлось более 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, в то время как импорт составил 137,1 миллиона киловатт-часов.