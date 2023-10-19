Правила тепловой защиты зданий в города Шуша уже готовы - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - Правила тепловой защиты зданий в города Шуша уже готовы.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

«Впервые в Азербайджане в Шуше создана система, которая напрямую снижает напряжение с 35 киловольт до 4. Это считается одной из самых эффективных распределительных систем в мире. Правила тепловой защиты зданий в города Шуша уже подготовлены. Их выполнение, пожалуй, самый важный момент во всей цепочке создания стоимости. Меры предпринимаются также в этой области», - сказал он.

Солтанов отметил, что вся электроэнергия, которая будет потребляться в Карабахе, будет производиться из экологически чистых источников.

По его словам, продолжается работа с bp и другими компаниями в этом направлении.

"Все эти процессы осуществляются в рамках подписанных главой государства Национальных приоритетов "Азербайджан-2030", пятилетний план действий уже готов. Мы стремимся превратить Азербайджан в пространство "зеленой" энергии", - сказал Солтанов.