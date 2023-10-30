Азербайджан и Всемирный банк обсудили расширение Южного газового коридора

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил возможности сотрудничества с региональным директором Всемирного банка (ВБ).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом Парвиз Шахбазов написал в "Х".

"На встрече с региональным директором по энергетике и инфраструктуре Всемирного банка Чарльзом Джозефом Кормье мы обсудили возможности многопланового сотрудничества, связанного с расширением Южного газового коридора, интеграцией источников возобновляемой энергии в энергосистему, передачей "зеленой" энергии по различным маршрутам и энергоэффективностью", - говорится в публикации.

Напомним, что Азербайджан и Всемирный Банк сотрудничают более 30 лет. Начиная с 1995 года организация поддержала 56 проектов по развитию частного сектора, предоставив более чем 500 миллионов долларов США, в результате чего было создано около 4 000 рабочих мест.

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