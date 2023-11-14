Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности транзита электроэнергии из стран ЦА

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили возможности транзита электроэнергии из стран Центральной Азии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в соцсети "Х" (бывший Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что в трехсторонней встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана приняли участие от Азербайджана министры Микаил Джаббаров и Парвиз Шахбазов.

"Трехсторонняя встреча министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана важна с точки зрения диверсификации торгово-экономических отношений стран. Основное внимание в ходе дискуссий было уделено развитию партнерских отношений стран с особым акцентом на возобновляемые источники энергии и изучение возможностей транзита электроэнергии из стран Центральной Азии", - говорится в публикации.

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