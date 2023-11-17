Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 ноября снизилась на 3,81 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 3,75 доллара и составила 80,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,28 доллара, составив 64,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 16 ноября снизилась на 4,46 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 78,15 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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