Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 ноября повысилась на 1,67 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,67 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,74 доллара (до 81,86 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,64 доллара, составив 65,94 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 17 ноября повысилась на 1,93 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,08 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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