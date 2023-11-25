Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Энергетика

Азербайджанская нефть подорожала

Энергетика Материалы 25 ноября 2023 09:47 (UTC +04:00)
Азербайджанская нефть подорожала

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 ноября повысилась на один доллар США относительно предыдущего показателя и составила 85,66 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,99 доллара (до 84,05 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на один доллар, составив 66,63 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 24 ноября повысилась на 0,96 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 81,91 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости