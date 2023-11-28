Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 ноября понизилась на 1,59 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,07 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,54 доллара (до 82,51 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,63 доллара, составив 65 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 27 ноября понизилась на 1,77 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,14 доллара за баррель.

Официальный курс на 28 ноября составляет 1,7 AZN/1 USD.

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