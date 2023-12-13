Названы оперативные данные по добыче и экспорту углеводородов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Добыча сырой нефти вместе с конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составила 27,6 миллиона тонн.

Как передает в среду Trend информацией об этом поделился в социальной сети Х министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов.

Согласно опубликованной министром информации, экспорт нефти вместе с конденсатом за 11 месяцев 2023 года составил 23,1 миллиона тонн.

Из сообщения следует, что за январь-ноябрь 2023 года в Азербайджане было добыто 44 миллиарда кубометров газа, из них экспортировано 22,05 миллиарда кубометров (рост на 3,6 процента).

Из экспортированного объема газа 10,85 миллиарда кубометров были доставлены на рынок Европы, 8,7 миллиарда кубометров - в Турцию и 2,5 миллиарда кубометров - в Грузию.

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