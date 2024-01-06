Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого января подорожала на 2,75 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 83,45 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light подорожала на 2,72 доллара - до 81,84 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS подорожала на 2,84 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,45 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, пятого января повысилась на 2,73 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,75 доллара за баррель.

Официальный курс на 6 января составляет 1,7 AZN/1 USD.

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