НАТО обеспечивает безопасность TAP

БАКУ/Trend/ - Два минно-поисковых корабля второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) НАТО тесно сотрудничали с ВМС Италии и местными властями для мониторинга Трансадриатического трубопровода (TAP) на дне Адриатического моря, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на организацию.

«Регулярный мониторинг целостности критической подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, обеспечивает как передачу энергоресурсов, так и обмен данными между странами. Примерно треть природных ресурсов транспортируется по подводным кабелям. TAP, который поставляет природный газ в Европу с азербайджанского газового месторождения «Шах Дениз», имеет решающее значение для энергетической политики Европейского Союза», - говорится в сообщении.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

По итогам 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа, что на 5,3 процента больше чем в 2022 году.

X: @Lyaman_Zeyn