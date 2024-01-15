bp о возможном влиянии снежной погоды на работы в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Работа bp в Азербайджане продолжается в обычном режиме в соответствии со специальными процедурами безопасности, сообщили в компании bp в ответ на запрос Trend.

«У нас предусмотрены процедуры безопасности для различных погодных условий, таких как сильный ветер, сильный снегопад и т. д., и при необходимости эти процедуры применяются соответствующим образом», - заявили в компании.

Отметим, что компания bp является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. В частности, она выступает оператором проектов разработки блока "Азери-Чираг-Гюнешли" и газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Также британская компания является участником таких трубопроводных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, работает на таких перспективных структурах, как D230 и "Шафаг-Асиман".