Болгария изучит вопрос приобретения доли во второй очереди СПГ-терминала в Александруполисе

БАКУ /Trend/ — Болгарский газотранспортный оператор "Bulgartransgaz", имеющий 20 процентов в первой очереди нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе, проанализирует возможность приобретения доли и во второй очереди этого терминала, пишут болгарские СМИ со ссылкой на генерального директора "Bulgartransgaz" Владимира Малинова, сообщает во вторник Trend.

"Благодаря инвестициям "Bulgartransgaz" в терминал в Александруполисе (первая очередь), значительные дополнительные потоки СПГ из США, Катара и других стран вскоре поступят на болгарский рынок", — сказал он.

По мнению Малинова, это способствовало усилению конкуренции с точки зрения цен и обеспечения поставок.

Первая очередь СПГ-терминала в греческом Александруполисе мощностью 5,5 миллиарда кубометров в год может быть официально введена в эксплуатацию 10 марта.

"Болгарский газотранспортный оператор проанализирует потенциал приобретения доли во втором терминале (второй очереди) сжиженного природного газа в Греции (мощность пять миллиардов кубометров в год) в поисках наиболее эффективных инвестиций", — добавил Владимир Малинов.

Он отметил, что следует учитывать растущий спрос на СПГ и природный газ из альтернативных источников в регионе. Для продолжения поставок и доступа к достаточному количеству газа в контексте неуклонно растущей рыночной интеграции в странах Юго-Восточной Европы, необходимо увеличить мощности по регазификации СПГ и транспортировке Юг-Север. Еще более важным является партнерство с газотранспортными операторами в Восточной и Юго-Восточной Европе для реализации стратегического проекта "Вертикального газового коридора".

Малинов напомнил, что 19 января 2024 года в Афинах был продлен меморандум о взаимопонимании по реализации инициативы, к которому присоединились газовые операторы Украины, Молдовы и Словакии.

Напомним, что Болгария с 2021 года получает азербайджанский газ, который в настоящее время покрывает больше трети потребности страны в "голубом топливе".