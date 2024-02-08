В Баку начала работу конференция по бурению на Каспии

БАКУ/Trend/- В Баку начала работу двухдневная международная конференция Drilling Caspian, организованная SOCAR и международной ассоциацией буровых компаний, сообщает в четверг Trend.

Со вступительной презентацией на мероприятии выступил представитель управления бурения SOCAR Асиф Зенги.

На конференции выступят президент Offshore, KCA Deutag и председатель правления Turan Drilling & Engineering Оле Майер, директор по исследованиям MENA, Rystad Energy Адитья Сапасватт, директор по скважинам и бурению компании GL LTD Дэвид Триоло, представители SOCAR AQS, компании Turan Drilling and Engineering и другие лица.

Цель конференции - уточнение потенциала Каспия, продуктивности углеводородных резервуаров. В ходе второго дня конференции выступят представители bp, Totalenergeis и ряда других компаний, работающих в регионе Каспия.

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