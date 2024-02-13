Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В январе 2024 года Азербайджан экспортировал в Европу 1,1 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Экспорт газа в январе увеличился примерно на 4,5 процента. 1,1 миллиарда кубометров было экспортировано в Европу, 0,8 миллиарда кубометров - в Турцию и 0,4 миллиарда кубометров - в Грузию. За этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу поставлено 0,4 миллиарда кубометров газа", - говорится в публикации.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК) началась 31 декабря 2020 года. Газ из региона Каспийского моря транспортируется в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов США при прогнозе в 45 миллиардов долларов. Ожидается, что капитальные затраты по проекту ЮГК полностью окупятся в течение 8-10 лет.

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