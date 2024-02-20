Энергетическое партнерство Азербайджана и США имеет исключительное значение - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ — Партнерство Азербайджана и США имеет исключительное значение в реализации инициатив энергетической безопасности Азербайджана и доставке нефтяных и газовых ресурсов Каспия на мировые рынки.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе дискуссий, организованных Атлантическим советом — одним из влиятельных аналитических центров, действующих в США, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минэнерго.

В ходе обсуждений, модератором которых выступил генеральный директор Глобального энергетического центра Атлантического совета, была отмечена стратегическая роль, которую играет Южный газовый коридор для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Также была представлена политика Азербайджана — «хозяина» COP29 - по ускорению энергетического перехода на национальном и глобальном уровнях, декарбонизации, сокращению выбросов метана и климатическому финансированию, курс на развитие возобновляемой энергетики.

Шахбазов отметил, что энергетическая политика Азербайджана с самого начала разрабатывалась на основе тесного партнерства с США.

«В настоящее время Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении того, чтобы стать поставщиком возобновляемой энергии и реализовать коридор «зеленой энергии» для ее транспортировки в Европу», — говорится в сообщении пресс-службы минэнерго.

Также отмечается, что политика Президента Ильхама Алиева, ставящая приоритетом развитие Азербайджана как страны «зеленого роста» к 2030 году, дала мощный импульс трансформации энергетического сектора. Развитие освобожденных территорий как «зон зеленой энергетики», реализация проектов «зеленой энергетики» промышленного масштаба с международными энергетическими компаниями, участие в инициативах, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, входят в «зеленую повестку» Азербайджана, говорится в сообщении.

Глава минэнерго подчеркнул важность глобальной солидарности в отношении энергетического перехода и финансирования для достижения климатических целей. Было заявлено, что Азербайджан будет успешно возглавлять международные усилия по ускорению развития «зеленой энергетики» и защите экологии.

Отметим, что в мероприятии приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Лаура Локман, государственные чиновники по вопросам энергетики и климата, представители международных энергетических компаний и организаций.