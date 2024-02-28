Ansaldo Energia содействует продвижению Азербайджана в энергетическом переходе

БАКУ/Trend/ - Итальянская компания Ansaldo Energia содействует продвижению Азербайджана в рамках энергетического перехода и отмечает прогресс в реализации соответствующего энергетического проекта в Мингячевире, сообщает в среду Trend со ссылкой на заявление главы Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри по итогам визита в Азербайджан.

"Я побывал в Азербайджане. Вместе с послом Италии Клаудио Таффури и президентом "Азерэнержи" Бабой Рзаевым мы посетили парогазовую электростанцию в Мингячевире, поскольку Ansaldo Energia устанавливает там две газовые турбины. Наша приверженность этому проекту согласуется с целью Азербайджана по осуществлению энергетического перехода", - отметил Фаббри в своем аккаунте в соцсетях.

Он также считает, что участие компании в проекте в Азербайджане укрепит итальяно-азербайджанские отношения в направлении обмена технологическими знаниями и опытом.

Напомним, что в феврале 2023 года в Мигячевире был заложен фундамент новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт (на территории ТЭС "Азербайджан" - крупнейшей на Южном Кавказе).

В прошлом году ОАО "Азерэнержи" подписало контракты с Ansaldo Energia в отношении строительства, доставки и установки газовых турбин и генераторов производства этой итальянской компании на новую станцию в Мингячевире.

Ранее "Азерэнержи" отмечала, что в результате соединения новой электростанции мощностью 1 280 мегаватт и существующих седьмого и восьмого блоков ТЭС "Азербайджан" общая мощность энергообъекта в Мингячевире составит 1 880 мегаватт.

Контракт с Ansaldo Energia позволит увеличить КПД теплостанции с 18 до 56 процентов.

Газ, использованный в газовых турбинах новой 1 280-мегаватной электростанции, за счет утилизации превратит воду в пар и позволит получать энергию без использования дополнительного газа в паровых турбинах 7-го и 8-го блоков ТЭС "Азербайджан".

В результате подключения будет сэкономлено 800 миллионов кубометров газа в год.