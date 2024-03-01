bp назвала сроки бурения первой эксплуатационной скважины для добычи «глубокого газа» на АЧГ

БАКУ /Trend/ - Первая добывающая скважина для добычи «глубокого газа» на блоке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в Азербайджане может быть пробурена во второй половине 2024 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку вице-президент bp по развитию газовой и низкоуглеродной энергетики (подразделение разработки каспийского газа) Катерина Папалександри.

«В прошлом году мы пробурили оценочную скважину на АЧГ для исследования глубоких газовых пластов под добывающим нефтяным месторождением. Данные, полученные нами со скважины, выглядят многообещающе. Это дает нам уверенность в планировании бурения первой добывающей скважины во втором полугодии. Мы собираемся бурить ее с платформы Западный Чираг», - сказала она.

Папалександри отметила, что в случае успеха bp сможет добыть первый «глубокий» газ на АЧГ в начале следующего года.

Напомним, что в январе 2023 года bp начала бурение оценочной скважины в рамках проекта Deep Gas на АЧГ, завершив процесс бурения в апреле. Общая глубина скважины составляет около 4500 метров.

Акционерами АЧГ являются: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%). %), ONGCVidesh (2,31%).

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приобрела доли Equinor в месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли», «Карабах» и проекте Баку-Тбилиси-Джейхан.

Сделки будут завершены при соблюдении всех нормативных требований и договорных обязательств.

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