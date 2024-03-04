Ряд стран ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Ряд стран ОПЕК+ объявили, что меры по дальнейшему добровольному сокращению добычи нефти продлены до второго квартала 2024 года.

Как передает Trend, Саудовская Аравия продлила до июня сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, ОАЭ - на 163 тысячи баррелей, Кувейт - на 135 тысяч баррелей, Казахстан - на 82 тысячи баррелей, Алжир - на 51 тысячу баррелей, Оман - на 45 тысяч баррелей.

Кроме того, в России заявили, что в среднем по трем месяцам добыча и экспорт нефти во втором квартале сократились в среднем на 471 тысячу баррелей в сутки. Ирак также объявил о продлении добровольного сокращения добычи на второй квартал. В первом квартале страна сократила его на 223 тысячи баррелей в сутки.