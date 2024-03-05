Греция поддерживает расширение TAP и IGB – замминистра

БАКУ/Trend/ - Греция поддерживает усилия по увеличению мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом заявила заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Александра Сдуку в своем выступлении на 10-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

"Греция поддерживает расширение TAP и IGB. Эти две инфраструктуры имеют решающее значение для диверсификации источников и маршрутов экспорта газа в Юго-Восточной Европе", — сказала Сдуку.

Заместитель министра подчеркнула приверженность Греции укреплению энергетической безопасности региона посредством развития важнейших газотранспортных сетей.

Она также упомянула о необходимости поставок водорода по Южному газовому коридору, подчеркнув его значение для долгосрочной устойчивости проекта. Сдуку добавила, что Греция выступает за поставку водорода и других возобновляемых газов по существующей инфраструктуре, наряду с созданием новых водородных мощностей.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

X: @Lyaman_Zeyn