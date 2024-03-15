Азербайджанский газ может достичь большего числа стран через Сербию - министерство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Через Сербию азербайджанский газ теперь может поступать в другие страны региона и ЕС, сообщил Trend источник в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия.

"Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы работали целенаправленно, чтобы стать частью этой большой цепочки создания стоимости, которая помогает странам-участницам улучшить свою энергетическую безопасность и условия для экономического роста. До недавнего времени у Сербии был только один источник и два направления поставок природного газа. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию интерконнектора Сербия-Болгария в декабре 2023 года мы получили возможность подключиться к Южному газовому коридору через интерконнектор Греция-Болгария. Благодаря ЮГК Республика Сербия диверсифицирует маршруты поставок и подключается к источникам газа из Каспийского региона и Ближнего Востока, а также к терминалу СПГ в греческом порту Александруполис", - сказал источник.

Источник добавил, что Сербия и Азербайджан являются дружественными странами и стратегическими партнерами во многих областях.

"Мы считаем Азербайджан одним из основных партнеров на пути диверсификации источников поставок газа. По завершении строительства интерконнектора Сербия-Болгария мы договорились о поставках до 400 миллионов кубометров газа в год. Кроме того, мы забронировали 300 миллионов кубометров газа в год на терминале СПГ в Греции.

Азербайджанский газ уже признан частью решения вопроса по диверсификации источников поставок газа в Европу. Благодаря новым газовым интерконнекторам азербайджанский газ теперь способствует повышению энергетической безопасности Республики Сербия и региона.

Строительство газопроводов и улучшение связей с соседними странами не только повышает энергетическую безопасность Сербии, но и позиционирует ее как транзитную страну. Через Сербию азербайджанский газ теперь может поступать в другие страны региона и ЕС", - добавил источник.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. Первоначальная пропускная способность европейской части коридора (TAP) составляет 10 миллиардов кубометров газа. В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности данной инфраструктуры до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

X: @Lyaman_Zeyn