В Болгарии назначен новый министр энергетики

БАКУ /Trend/ - Владимир Малинов стал новым министром энергетики Болгарии, покинув прежний пост генерального директора "Булгартрансгаз" (занимал с 2018 года), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Кабмина Болгарии.

На встрече с предшественником на этом посту Руменом Радевым он назвал следующие приоритеты в новом качестве - завершение обновления национального энергетического и климатического плана действий и энергетической стратегии Болгарии, продолжение либерализации рынка электроэнергии.

Малинов, который имеет большой опыт работы в энергетическом секторе Болгарии, получил министерский портфель во временном правительстве Болгарии под руководством Димитара Главчева на период до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 9 июня 2024 года.

Болгария осуществляет стратегическое энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, покупая газ из страны с января 2021 года.

С апреля 2023 года в Софии действует региональный офис SOCAR Balkans.