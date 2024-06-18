ЕС и Украине нужно еще больше азербайджанского газа - Баку готов укрепить энергобезопасность своих партнеров

БАКУ/Trend/ - Энергетическая безопасность и диверсификация источников энергоснабжения — одни из ключевых приоритетов Европейского союза, особенно в условиях растущего спроса и геополитической нестабильности. В этом контексте Азербайджан выступает как важный партнер, предлагая свои значительные запасы природного газа для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Азербайджан нацелен исключительно на обеспечение энергетической безопасности и стабильности, действуя в рамках запросов и потребностей европейских партнеров.

Как сказал Президент Ильхам Алиев 4 июня на открытии 29-й выставки Caspian Oil&Gas и 12-й выставки Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели, сегодня азербайджанский газ получают восемь стран.

"Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в поставках газа во многие страны. На очередном заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, состоявшемся несколько месяцев назад, Европейская комиссия назвала Азербайджан «общеевропейским поставщиком газа». И это действительно так. Шесть из восьми стран, которые получают азербайджанский газ, — это европейские страны. И география наших поставок, безусловно, будет расширяться. Сейчас мы ведем активные переговоры с еще несколькими странами, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, поскольку для этого им требуется азербайджанский газ. И как мы уже не раз говорили, нельзя отделять национальную безопасность от энергетической. Импортозависимые страны, конечно же, ищут самых надежных и долгосрочных партнеров и контракты. Именно таких они находят в Азербайджане. Наше слово так же ценно, как и наша подпись. Все подписанные за последние 30 лет контракты были полностью выполнены. Все они были ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. Ни одно слово в них не было изменено. Это — доверие, выстраиваемое десятилетиями", - заявил глава государства.

Азербайджан всегда выражал готовность протянуть руку помощи по просьбе европейских партнеров, с тем, чтобы вносить вклад в энергобезопасность континента. И сейчас Европа рассматривает возможность поставок азербайджанского газа через Украину. Дело в том, что Украина заявила, что не будет продлевать пятилетнее соглашение с российским "Газпромом". Бывшими основными получателями газа через Украину являются Австрия, Словакия, Италия, Венгрия, Хорватия, Словения и Молдова. Австрия по-прежнему получает большую часть своего газа через Украину, в то время как другие страны диверсифицировали свои источники и предприняли шаги по снижению спроса.

Европейские чиновники и правительственные представители ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину на 2025 год. Одним из обсуждаемых вариантов является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам через Украину.

На фоне этих событий в западных СМИ появились спекуляции о том, что якобы инициатива исходит от Азербайджана. Однако на самом деле это Украина и Евросоюз активно продвигают данный план. Украина заинтересована в сохранении транзита газа через свою территорию, что приносит ей значительные доходы и укрепляет ее позиции в европейской энергетической системе. Евросоюз, в свою очередь, ищет способы диверсификации поставок газа, чтобы избежать потенциальных рисков для энергетической безопасности.

Для таких стран, как Словакия и Австрия, стабильные поставки газа жизненно важны. Они рискуют остаться без достаточных объемов газа, если не будет продлено соглашение о транзите через Украину. Закупка газа в Азербайджане и его транспортировка через Украину представляет собой стратегическое решение, которое поможет избежать возможных перебоев в поставках.

Стоит отметить, что идея поставок азербайджанского газа в Украину имеет долгую историю и обсуждалась на различных уровнях задолго до текущих событий. В январе 2020 года на заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которую возглавляли министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, обсуждались варианты подключения Украины к Южному газовому коридору. Как отметили в министерстве, Украина заинтересована в диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа.

"Украина сможет закупать газ у Азербайджана в рамках второй и третей фазы расширения мощности газопровода. Кроме этого, мы заинтересованы в расширении сотрудничества по вопросам организации поставок сырой нефти и готовы рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа из Азербайджана в Украину", - сказали тогда в ведомстве.

И целом, когда зародилась идея строительства Южного газового коридора, основная цель была диверсификация поставок путем подключения европейских стран к энергоресурсам Каспия. Эта инфраструктура доказала свою значимость в самый сложный для Европы период энергетического кризиса. Неслучайно в июле 2022 года Евросоюз подписал меморандум с Азербайджаном об удвоении мощностей ЮГК. И уже первые шаги в этом направлении сделаны. Трансадриатический трубопровод, который и является европейской частью ЮГК, предосавит дополнительные 1,2 миллиарда кубометров газа в год к 31 декабрю 2025 года. А к 2027 году ожидается увеличение пропускной способности системы до 20 миллиардов кубометров в год.

В условиях острого энергетического кризиса в Европе спрос на азербайджанский газ стремительно растет. Азербайджан всегда действует в рамках запросов и потребностей европейских партнеров. Вся деятельность по поставкам газа направлена на поддержание стабильности и обеспечение энергетической безопасности Европы. Это подчеркивается многочисленными заявлениями азербайджанских официальных лиц, которые подчеркивают готовность страны удовлетворять растущие потребности европейского рынка. Азербайджан не рассматривает свои поставки газа как инструмент давления или конкуренции с другими источниками энергии. Напротив, главной целью является обеспечение стабильности и безопасности энергоснабжения для европейских стран. Ведение переговоров о продлении соглашения о транзите газа через Украину и обсуждение вариантов закупки газа в Азербайджане подчеркивают сложность и многослойность современной энергетической политики Европы. Несмотря на различные интерпретации в западных СМИ, инициатива обеспечения дополнительных поставок газа через украинские газопроводы исходит от Украины и Евросоюза, которые стремятся укрепить энергетическую безопасность региона.

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