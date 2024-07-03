Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго июля выросла на 0,72 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 90,78 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,73 доллара - до 89,36 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS повысилась на 0,73 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 74,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, второго июля повысилась на 0,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 88,59 доллара за баррель.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/1 USD.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!