Иран избран председателем ОПЕК на 2025 год

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад избран председателем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на 2025 год.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Комментируя прошедшее накануне (10 декабря) 189-е заседание ОПЕК в формате видеоконференции, министр заявил, что на заседании ОПЕК был принят ряд важных решений, в том числе об избрании председателя ОПЕК.

Пакнежад отметил, что также обсуждались вопросы бюджета секретариата ОПЕК, и бюджет был утвержден всеми членами структуры. Он не назвал объем бюджета.

Министр добавил, что генеральный секретарь ОПЕК Хейсам Аль-Гейс продолжить исполнять свои обязанности в течение трех последующих лет.

Говоря о своих обязательствах как председателя ОПЕК, Пакнежад сказал, что будет работать над сохранением единства в ОПЕК и продолжением сотрудничества с партнерами организации, не входящими в нее.

Добавим, что запасы углеводородов Ирана составляют 1,2 трлн баррелей. Иран может добыть 340 миллиардов баррелей с помощью существующего технологического оборудования.