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Подано 510 заявок на "зеленые" облигации SOCAR

Энергетика Материалы 7 марта 2025 18:44 (UTC +04:00)
Подано 510 заявок на "зеленые" облигации SOCAR
Фото: SOCAR Green

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных именных облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) на сумму 200 миллионов долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Так, на 200 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США каждая 412 инвесторов разместили 510 заказов на сумму 220 миллионов долларов. В результате на Бакинской фондовой бирже было завершено размещение облигаций SOCAR методом подписки.

Результаты торгов указанными ценными бумагами включаются в сегмент листинга Основного рынка, так как соответствуют требованиям пункта 3.18 "Правил допуска к торгам, листинга, поддержания листинга и делистинга ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже".

На долю юридических инвесторов пришлось 4% от числа заявок, 96% составили физические инвесторы.

Поскольку выпуск облигаций направлен на финансирование проектов "зеленой энергии", они включены в листинг "Рынка "зеленых" облигаций" Бакинской фондовой биржи и являются первыми облигациями, классифицированными в рамках "Рынка "зеленых" облигаций". Информация по облигациям представлена ниже:

Название эмитента

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики

Государственный регистрационный номер - ISIN

AZ2003019893

Вид и форма облигации

Облигация процентная, необеспеченная бездокументарная

Метод торговли/форма

Массовая/абонентская подписка

Количество облигаций

200,000 (штук)

Начальная торговая цена

1000 долларов США

Объем выпуска

200,000,000 долларов США

Номинальная (размещение) цена*

1,000 долларов США

Реализованный объем

200,000,000 долларов США

Общий объем заказов (по номинальной стоимости)

220,000,000 долларов США

Количество инвесторов

412

Количество заказов

510

Андеррайтер

ЗАО PASHA Capital Investment Company

Отметим, что 14 января этого года решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) было принято решение "Торговое разрешение" на торги облигациями.

Подписка на ценные бумаги Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики началась 15.01.2025 года и продолжалась до 28.02.2025 года.

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