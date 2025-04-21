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Вице-президент bp назвал объем добычи на АЧГ с 1997 года

Энергетика Материалы 21 апреля 2025 18:47 (UTC +04:00)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - С момента начала добычи в 1997 году на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) было произведено более 4,5 миллиарда баррелей нефти.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в соцсети вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

«bp и её партнёры по проекту вложили около 45 миллиардов долларов в качестве капитальных расходов на деятельность по АЧГ. В рамках проекта было поставлено около 56 миллиардов кубометров попутного газа азербайджанскому государству.

К тому же, по состоянию на конец 2024 года Государственный нефтяной фонд получил более 178 миллиардов долларов дохода от проекта АЧГ»,- написал он.

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