Азербайджан на 2019 год сохранил годовой лимит на выдачу госгарантий на уровне нынешнего года

22 декабря 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Максимальный лимит на предоставление правительством Азербайджана государственных гарантий в течение года утвержден на уровне показателя нынешнего года - четырех миллиардов манатов. Об этом передает Trend со ссылкой на утвержденный в субботу Президентом Ильхамом Алиевым закон "О госбюджете на 2019 год".

Верхний предел внешнего государственного долга Азербайджана на 2019 год определен на уровне одного миллиарда манатов, а лимит на внутренние заимствования - 500 миллионов манатов.

Расходы на обслуживание государственного долга и обязательств прогнозируются на 2019 год в размере 2,335 миллиарда манатов.

На выполнение обязательств по внутреннему госдолгу в госбюджете заложены 172,617 миллиона манатов, в том числе 154,6 миллиона манатов - на выплату процентов и свыше 18 миллионов манатов - по основному долгу. На покрытие внешнего госдолга в 2019 году планируется направить 2,162 миллиарда манатов (в том числе 601,8 миллиона манатов - на выплату процентов и 1,56 миллиарда манатов - основного долга).

Официальный курс на 22 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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