Какие филиалы AtaBank будут функционировать в праздничные дни?

ОАО AtaBank поздравляет всех соотечественников с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом и представляет информацию о рабочем режиме в праздничные дни.

Как передает Trend со ссылкой на сообщении банка, с целью обеспечения удобства потребителей в получении банковских услуг 29 декабря следующие филиалы AtaBank будут работать в усиленном режиме:

Филиал «Баку» - проспект Нефтчиляр, 67; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

Отделение «Сахиль» - ул. Пушкина, 9 дверь 1 и 2; 09:00 – 18:00 (без перерыва)

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Функционирующий с 1993-го года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Подробнее о продуктах и услугах банка можно узнать, позвонив по номеру 136, и на интернет странице банка www.atabank.com

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